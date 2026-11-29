ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, 13 ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਂਚੀ-ਪਟਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : November 29, 2026 at 8:54 AM IST
ਰਾਮਗੜ੍ਹ: ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ । ਰਾਂਚੀ-ਪਟਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕੁਜੂ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਕੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੱਚੇ, ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਛਿੰਨਮਸਤਿਕਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ'
ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਗਾਰੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਂ ਚਿੰਨਮਸਤਾ ਰਾਜਰੱਪਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੁਜੂ ਦੇ ਪੰਕੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਡੀਸੀ, ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਐਸਡੀਪੀਓ ਆਲੋਕ ਰੰਜਨ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲਿਆ ਰਾਮਗੜ੍ਹ!
ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਰੱਪਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਰੀ-ਬਾਰਲੌਂਗ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤਾਂ
ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਜੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 13 ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਆਦਮੀ, ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਲੋਕ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।