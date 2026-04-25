ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 5 ਦੀ ਮੌਤ, ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਤਮ

ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 5 ਦੀ ਮੌਤ, ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਤਮ
Published : April 25, 2026 at 12:42 PM IST
ਮਾਊ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ ਦੋਹਰੀਘਾਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਸਤਪੁਰ ਅਹਿਰਾਨੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ।
'ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ'
ਸੀਓ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਨੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ (53), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ (27), ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਰਚਨਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ (48) - ਵਾਸੀ ਰਾਣੀਡੀਹਾ (ਖੋਰਾਬਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) - ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ (20) ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੁਮਾਰ (28) - ਵਾਸੀ ਮਟੀਹਾਨੀ (ਮੋਹਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ, ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਿਹਾਰ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।'
Mau, Uttar Pradesh: Additional Superintendent of Police Anoop Kumar says, " in this incident, five people travelling in a car were returning after attending their daughter’s wedding. among them, three were from the same family and two were their associates, including the driver.… pic.twitter.com/wLs6OQXRWL— IANS (@ians_india) April 25, 2026
ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ?
ਘੋਸੀ ਦੇ ਸੀਓ (ਸਰਕਲ ਅਫਸਰ) ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (JH 21G3927) ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਲਟ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਰ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ (BR 28GB2171) ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਰੀਘਾਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਮਾਊ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਠਾਕੁਰ ਵਿਨੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵਰੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਖੋਰਾਬਾਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੀਮਾਂਸਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਗਿਆ ਸੀ।
'5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ'
ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਮਰਤੀ ਦੇਵੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਰਚਨਾ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਖੋਰਾਬਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ।
ਵਿਨੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਨੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ - ਜੋ ਕਿ ਵਿਨੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ, ਮੀਮਾਂਸਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਧੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਪਾਠੀ, ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।