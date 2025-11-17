ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, 5 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, 5 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ।
Published : November 17, 2025 at 9:41 AM IST
ਬਿਹਾਰ: ਬੇਤਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਲੌਰਿਆ ਬੇਤਿਆ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਐਨਐਚ 227, ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਬਰਾਤ ਨਰਕਟੀਆਗੰਜ ਦੇ ਧੂਮਨਗਰ ਤੋਂ ਲੌਰੀਆ ਦੇ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰਵਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਬਰਾਤ ਲਾੜੀ ਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ (40), ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਤੋ (35) ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ (35) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਾਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੰਡਿਤ, ਰਵੀ ਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਾਹ, ਪੂਨਮ ਦੇਵੀ, ਮੁੰਨਾ ਕੁਮਾਰ, ਰਿਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਰਕਟੀਆਗੰਜ ਦੇ ਧੂਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਲੌਰੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ।
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬਰਾਤੀ ਜ਼ੇਰ ਏ ਇਲਾਜ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡਾਇਲ 112 ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ CHC ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਿਆ GMCH ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਰੀਆ CHC ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। CHC ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੁਕ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।