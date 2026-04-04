ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ।

ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 4, 2026 at 10:37 AM IST

ਨਾਸਿਕ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਡਿੰਡੋਰੀ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ (3 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਰਟਿਗਾ ਕਾਰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

'ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ'

ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿੰਡੋਰੀ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕੱਠ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੰਡੋਰੀ ਦਾ ਦਰਗੋਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅਰਟਿਗਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ।

'ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ'

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਤ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਸੁਨੀਲ ਦਰਗੋਡੇ, ਆਸ਼ਾ ਅਨਿਲ ਦਰਗੋਡੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨਿਲ ਦਰਗੋਡੇ, ਸੁਨੀਲ ਦਰਗੋਡੇ, ਸ਼੍ਰੇਯਸ਼ ਦਰਗੋਡੇ, ਮਾਧੁਰੀ ਦਰਗੋਡੇ, ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਦਰਗੋਡੇ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਦਰਗੋਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਵਣੀ ਦਰਗੋਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਡਿੰਡੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਦੌਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਗੋਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਡਿੰਡੋਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਮਾਥੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

