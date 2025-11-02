ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟੈਂਪੋ ਟਰੈਵਲਰ
ਨੈਨੀਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਮ ਪਦਵ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਯੋਲੀਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : November 2, 2025 at 4:02 PM IST
ਨੈਨੀਤਾਲ (ਉਤਰਾਖੰਡ): ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਆਮ ਪੜਾਵ, ਜਯੋਲੀਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੈਂਚੀ ਧਾਮ ਅਤੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪੋ ਟਰੈਵਲਰ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 18 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 15 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉੱਚ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਟੈਂਪੋ ਟਰੈਵਲਰ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੈਨੀਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਮ ਪੜਾਵ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪੋ ਟਰੈਵਲਰ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ।
ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਨ
ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 18 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੈਨੀਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਟੈਂਪੋ ਟਰੈਵਲਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਲ ਅਫਸਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਤਲੀਟਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਮਨੋਜ ਨਾਇਲ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਡ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਪਤਾ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਤਿਵਾੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਦਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੌਰਵ ਬਾਂਸਲ (26) ਅਤੇ ਬਾਰਾਹੇਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ (32) ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਮੰਜੂਨਾਥ ਟੀ.ਸੀ. ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਘਟਨਾ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ:
- ਅੰਸ਼ਿਕਾ (21) ਪੁੱਤਰੀ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਵਾਸੀ ਬਦਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
- ਸੋਨੀਆ (32) ਪਤਨੀ ਅਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਵਾਸੀ ਬਦਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
- ਸੁਸ਼ਾਂਤ (8) ਵਾਸੀ ਬਦਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
- ਦਿਸ਼ਾ (5) ਵਾਸੀ ਬਦਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
- ਨਿਕਿਤਾ (20) ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਵਾਸੀ ਬਦਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
- ਸ਼ਵੇਤਾ (25) ਪਤਨੀ ਵਿਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਵਾਸੀ ਬਦਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
- ਪੂਰਵਾ, 8 ਮਹੀਨੇ, ਵਾਸੀ ਬਦਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
- ਯਾਸ਼ੀ (2) ਪੁੱਤਰੀ ਅਨੂ ਅਗਰਵਾਲ ਵਾਸੀ ਬਦਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
- ਅਜੇ ਅਗਰਵਾਲ (34) ਪੁੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਵਾਸੀ ਬਦਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
- ਅਨੂ ਅਗਰਵਾਲ ਪੁੱਤਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਵਾਸੀ ਬਦਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
- ਸ਼ਿਲਪੀ ਅਗਰਵਾਲ, 28, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਦਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਅਨੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ
- ਹੇਮੰਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੁਦੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਦਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
- ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਰਵਾਲ, 28, ਹੇਮੰਤ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਬਦਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
- ਵੰਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਦਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
- ਵਿਜੇ ਅਗਰਵਾਲ, 30, ਰਮੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਦਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ