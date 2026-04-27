ਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ, 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 7 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੇਰਾ ਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ।
Published : April 27, 2026 at 9:44 AM IST
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਪਿਪਾਰੀਆ ਨਰਮਦਾਪੁਰਮ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਵੇਰਾ ਕਾਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਵੇਰਾ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ।
5 ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਨਰਮਦਾਪੁਰਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਟਵੇਰਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਡਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਅੰਚਲਖੇੜਾ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਹੇਂਦਰਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 7 ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ
ਨਰਮਦਾਪੁਰਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ. ਥੋਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਮਹੇਂਦਰਵਾੜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟਵੇਰਾ ਦੇ ਸਵਾਰ, ਬੁਡਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਅੰਚਲਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।"
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਟਾਇਰ
ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਟਵੇਰਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਾਖਨਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇੱਕਠੇ 5 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਵਾੜੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ-
- ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 57 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਗਣੇਸ਼ਰਾਮ ਯਾਦਵ ਵਾਸੀ, ਮਹਿੰਦਰਾਵਾੜੀ
- ਵਿਨੀਤ ਯਾਦਵ, ਉਮਰ 22 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਵਾਸੀ, ਮਹਿੰਦਰਵਾੜੀ
- ਸਾਹਿਲ ਯਾਦਵ, ਉਮਰ 19 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਵਿੰਦ ਯਾਦਵ, ਵਾਸੀ ਮਹਿੰਦਰਵਾੜੀ
- ਸ਼ੁਭਮ ਮੋਰੱਪਾ, ਉਮਰ 18 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਮ, ਵਾਸੀ ਮਹਿੰਦਰਾਵਾੜੀ
- ਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਵਾਸੀ ਮਾਖਨਨਗਰ