19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਅੱਜ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਮੁਰੂਗਨ (ਕਾਰਤੀਕੇਯ) ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ।
Published : July 19, 2026 at 9:59 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਮੁਰੂਗਨ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
19 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਆਸ਼ਾੜ੍ਹਾ
- ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਤੀ
- ਦਿਨ: ਐਤਵਾਰ
- ਤਾਰੀਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਠੀ
- ਯੋਗ: ਪਰਿਧਾ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਉੱਤਰਾਫਾਲਗੁਨੀ
- ਕਰਨ: ਕੌਲਵ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੈਂਸਰ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:34:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 07:20:00 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 10:57 AM
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 10:56 PM
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 17:37 ਤੋਂ 19:20
- ਯਮਗੰਢ: 12:27 ਤੋਂ 14:10
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰਫਾਲਗੁਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 26:40 ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਆਰਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ, ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ, ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਰਾਜ-ਭਾਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਸ਼ਾਮ 6:37 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
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