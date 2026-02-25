ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋਗੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋਗੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਤਾਰੇ...
Published : February 25, 2026 at 5:48 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋਗੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਆਤਮਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਖੋਜਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਣਪੁਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧੀਆ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਵਿੱਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਲਾਈਟਜ਼, ਕੈਮਰਾ, ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ! ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਖਿੱਚਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਕਰਮਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਓ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਬੇਉਮੀਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋਗੇ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਵਿਅਸਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਰਕ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਖੰਡੇ, ਮਿਲਣਸਾਰ ਅਤੇ ਜੋਖਿਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਣੋਗੇ।