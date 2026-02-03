ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਤਾਰੇ...

Horoscope 3 February 2026 Try to bring about a little change in yourself today
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 3, 2026 at 5:51 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੀਤਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਪਾਓਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪੱਖ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਚੁਲਬੁਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾਹੀਣ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਓਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾਹੀਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ-ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਅੱਜ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਹੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਵਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀ ਸੋਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਖਾਂਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਪਲ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਉਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

