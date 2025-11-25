ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਉਦਾਸ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਤਾਰੇ...

Horoscope
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 25, 2025 at 4:55 AM IST

3 Min Read
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਈ ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੇ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਸ਼ਾਮ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਭਰੇ ਬੰਧਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਨਖਰੇ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਹਾ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਓ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟਾਲੋ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੰਗ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ – ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ, 'ਉਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਸਨ', ਮਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਰਵਈਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਉਠੋਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੇਟ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਥਕਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਪਸ ਖੇਡੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ; ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਤਰਕੀਬ ਉਦੋਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ' ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

