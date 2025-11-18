ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਵਧੀਆ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਤਾਰੇ...

Horoscope 18 November 2025
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 18, 2025 at 5:54 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ - ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਣਨ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਵਾਦਾਂ, ਬਹਿਸਾਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਖੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਨੇਹੀ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਮ 'ਤੇ, ਵਧੀਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇਖੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਜਣਾ ਅਤੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ - ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਸਫੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਵੀਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਹਿਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰੋ — ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਲਿਖਿਤ, ਜਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਵਧੀਆ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਚੀਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੋਹਣੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਤਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਭਰੇਗਾ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ! ਪਲੰਬਿੰਗ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਿੱਘ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਮਸਾਜ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਘਿਰੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ-ਭਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

AAJ DA RASHIFAL
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
SIGN OF GEMINI
HOROSCOPE
HOROSCOPE 18 NOVEMBER 2025

