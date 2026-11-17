ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਅੱਜ, ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹੈ।
Published : November 17, 2026 at 6:21 AM IST
ਮੇਸ਼: ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲਾਕ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਘਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਧਾਰ ਤਲਾਸ਼ੋਗੇ।
ਮਿਥੁਨ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਵੋਗੇ।
ਕਰਕ: ਅੱਜ, ਹਰ ਤਰਫੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਨਿੱਜੀ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਿੰਘ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖੋ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੰਨਿਆ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉੱਚ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੋਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਬਿਤਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਲਾ: ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਲੋਕ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਨੁ: ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਕੱਲ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਉਮੀਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨਿਖਾਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਕਰ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੀਤੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਕੁਝ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪਲ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ।
ਕੁੰਭ: ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ! ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੀਨ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆ-ਦਿਲ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ।