ਅੱਜ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 16, 2026 at 4:17 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ, ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੋ, ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਚਾਰਟ ਕੱਢੋ, ਪਰ, ਆਖਿਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਝ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਅਟੱਲਤਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਕਲੀਫ ਸਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਗ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਪਹਿਰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਰਵਈਆ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮੁਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਧਰਮ ਆਦਿ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਂ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੁਭਾਅ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰੇਗਾ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ! ਇਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕੋ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਓਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੜੀਂਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਚਮਕੀਲਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਭਰੀ ਰਾਤ! ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਗਾਓਗੇ, ਚਿਲਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੀਚ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸ਼ਾਮ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ।

