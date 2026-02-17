ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ETV Bharat / bharat

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਤਾਰੇ...

Horoscope 16 February 2026
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 17, 2026 at 4:29 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲਾਕ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਘਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਧਾਰ ਤਲਾਸ਼ੋਗੇ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਵੋਗੇ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਹਰ ਤਰਫੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਨਿੱਜੀ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖੋ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉੱਚ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੋਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਬਿਤਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਲੋਕ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਕੱਲ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਉਮੀਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨਿਖਾਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੀਤੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਕੁਝ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪਲ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ! ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆ-ਦਿਲ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ।

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਰਾਸ਼ੀਫਲ
