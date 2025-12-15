ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਤਾਰੇ

Horoscope 15 December 2025
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 15, 2025 at 4:52 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ/ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਓਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਮ 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਧੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਸੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਟਕੀਪਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਿਓਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਸੰਬੰਧ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਓ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇਗਾ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕਿੱਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ; ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਦਤਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

