Today Horoscope: ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆ ਸਕਦੀ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ? ਪੜ੍ਹੋ, ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Horoscope: ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆ ਸਕਦੀ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ? ਪੜ੍ਹੋ, ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Horoscope 13 October : ਜਾਣੋ, ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਦਿਨ? ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
Published : October 13, 2026 at 7:12 AM IST
- ਮੇਸ਼ (ARIES) - ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਿਆਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) - ਇਹ ਦਿਨ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੋੜ, ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਪਾਓਗੇ।
- ਮਿਥੁਨ (GEMINI) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਓਗੇ ਅਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
- ਕਰਕ (CANCER) - ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਸਿੰਘ (LEO) - ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਭਰੀ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਕੰਨਿਆ (VIRGO) - ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਸੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਤੁਲਾ (LIBRA) - ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਟਕੀਪਨ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) - ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੋ।
- ਧਨੁ (SAGITTARIUS) - ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਆਨੰਦਮਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਉਣਾ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਂਗ ਹੈ।
- ਮਕਰ (CAPRICORN) - ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਕੁੰਭ (AQUARIUS) - ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਭਾਗ 'ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ, ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ।
- ਮੀਨ (PISCES) - ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਜਾਂ ਈਰਖਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇਂ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਤੇਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਖੋਹਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ।