ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ ਹਾਸੇ, ਖੁਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਤਾਰੇ...

AAJ DA RASHIFAL
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 13, 2025

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਮੁੱਲੀ ਸਮਝ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤਾਰੇ ਗਿਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ ਹਾਸੇ, ਖੁਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨੀ ਊਰਜਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਓਗੇ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁਝ ਵੀ ਓਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਲਓ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਓਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 'ਵਧੀਆ ਨਾ' ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਸ਼ਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 'ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,' ਇਸ ਲਈ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤੇਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਨੇਹਸ਼ੀਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਪਣ ਭਰੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿੱਤ ਰਹੋਗੇ! ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਅਣਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।

AAJ DA RASHIFAL
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
HOROSCOPE
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ
HOROSCOPE 12 DECEMBER 2025

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

