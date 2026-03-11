ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਤਾਰੇ

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 11, 2026 at 4:55 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਟਵਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋ। ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾਹੀਣ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਢੁਕਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ, ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ, ਜਿੱਤੇਗੀ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਗੇ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਸਜੀਵਤਾ ਨਾ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁੱਖ-ਭਰੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਚਾਲਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੋਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਹੁਣ ਅਤੇ ਫੇਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਫੇਰ ਵੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨੀ ਫਲਦਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਗਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਆਖਿਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

