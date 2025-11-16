ETV Bharat / bharat

ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿਜ਼ਬ ਉਤ ਤਹਿਰੀਰ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ

ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬ-ਉਤ-ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Jharkhand ATS
ਝਾਰਖੰਡ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 16, 2025 at 4:52 PM IST

5 Min Read
ਝਾਰਖੰਡ/ਰਾਂਚੀ: ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਟੀਐਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹਿਜ਼ਬ-ਉਤ-ਤਹਿਰੀਰ (ਐਚਯੂਟੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹਨ। ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਧਨਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜ ਸ਼ੱਕੀ ਹਿਜ਼ਬ-ਉਤ-ਤਹਿਰੀਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਸ਼ੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿਜ਼ਬ-ਉਤ-ਤਹਿਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
  • ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣਾ ਸੀ।
  • ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
  • ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰਾਂਚੀ, ਧਨਬਾਦ ਅਤੇ ਗਯਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ

26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯਾਨ ਜਾਵੇਦ, ਗੁਲਫਾਮ ਹਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆਲਮ, ਸ਼ਬਨਮ ਪਰਵੀਨ ਅਤੇ ਅੰਮਾਰ ਯਾਸਰ ਉਰਫ਼ ਸਮੀਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਕਾਰਤੂਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹਿਜ਼ਬ-ਉਤ-ਤਹਿਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਡੀਆਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:

ਗੁਲਫਾਮ ਹਸਨ

ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਫਾਮ ਹਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਹਿਜ਼ਬ-ਉਤ-ਤਹਿਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਲਫਾਮ ਹਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਲਫਾਮ ਹਸਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਯਾਨ ਜਾਵੇਦ

ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਅਯਾਨ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਯਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆਲਮ

ਤੀਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆਲਮ, ਸਿਰਫ਼ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬ ਉਤ-ਤਹਿਰੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਸ਼ਬਨਮ ਪਰਵੀਨ

ਚੌਥੀ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਸ਼ਬਨਮ ਪਰਵੀਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਅਯਾਨ ਜਾਵੇਦ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁਹੰਮਦ ਅੰਮਾਰ ਯਾਸੀਰ

ਪੰਜਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਅੰਮਰ ਯਾਸੀਰ, 33 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਯਾਸੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਡੀਆਰ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਧਨਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਛਾਪਾ , ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਯਾਸਰ

ਧਨਬਾਦ ਦੇ ਵਾਸੇਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿਜ਼ਬ-ਉਤ-ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਅੰਮਰ ਯਾਸਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਮਰ ਯਾਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2014 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮਰ ਯਾਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਹ ਹਿਜ਼ਬ-ਉਤ-ਤਹਿਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਨਬਾਦ ਦੇ ਵਾਸੇਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਬਨਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਅੰਮਰ ਯਾਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਬਨਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅੰਮਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅੰਮਾਰ ਯਾਸਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਭਟਕਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਸੀਨ ਭਟਕਲ, ਰਿਆਜ਼ ਭਟਕਲ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਏਟੀਐਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਟਕਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਦਰਭੰਗਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਸਰ ਆਈਐਮ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਧਨਬਾਦ ਦੇ ਵਸੇਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਅਯਾਨ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਬਨਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਨਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹਾਦ ਲਈ ਹਿਜ਼ਬ-ਉਤ-ਤਹਿਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੰਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

