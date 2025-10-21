ETV Bharat / bharat

ਕੀ ਹੈ ਪੁਣੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਸ਼ਨੀਵਾਰਵਾੜਾ', ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ

ਪੁਣੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰਵਾੜਾ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕੀਤਾ।

ਕੀ ਹੈ ਪੁਣੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰਵਾੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 21, 2025 at 4:44 PM IST

ਪੁਣੇ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰਵਾੜਾ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੇਧਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਗਊ ਮੂਤਰ ਛਿੜਕ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਐਨਸੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਲਕਰਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰਵਾੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਹਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਾਠਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਾਹੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀਰਾਓ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1730 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ 1732 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ ਫਲੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ 90 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ।

ਇਸਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੇਟਵੇ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਲਾਬੰਦ ਕੰਧਾਂ, ਜਲ ਭੰਡਾਰ, ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ, ਝਰਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਿਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ। 1773 ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪੇਸ਼ਵਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਓ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ ਰਘੂਨਾਥ ਰਾਓ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਸੀ ਆਨੰਦੀਬਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਗਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1818 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਮਰਾਠਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰਵਾੜਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। 27 ਫਰਵਰੀ, 1828 ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਕਿਲ੍ਹੇ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਗਵਾਨ ਗੇਟਵੇ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਬਚੇ ਸਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰਵਾੜਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੰਤਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਹੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਿਲ ਸੀ; ਅੱਜ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਬਣ ਗਈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰਵਾੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ 16,110 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਝਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰਵਾੜਾ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

  • ਇਹ ਮਹਿਲ 16,110 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ।
  • ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰੇਸ ਏਸ਼ੀਆ 3 ਦੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
  • ਇਸ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਬਾਜੀਰਾਓ ਮਸਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
  • ਮਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਕਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 625 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6-7 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰਵਾੜਾ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਟਾਈਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰਵਾੜਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕੀਤਾ।

ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ, 1959 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ।

ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੇਧਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਛਿੜਕ ਕੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰਵਾੜਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਜ਼ਰਤ ਖਵਾਜਾ ਸਈਦ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰਵਾੜਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਨੀਵਾਰਵਾੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਨਮਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।"

AIMIM ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਰਿਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 3-4 ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਗਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ASI-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਬੂ ਅਸੀਮ ਆਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਮੇਧਾ ਕੁਲਕਰਨੀ) ਨੂੰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ... ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ... ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ।"

