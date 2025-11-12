141 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸੰਦੂਕ, ਜਾਣੋ ਇਸਦਾ ਰਾਜ਼
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਲੂਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਰਾਜੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਿੰਤਾਪੱਲੀ ਵਿੱਚ 1884 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾਪੱਲੀ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਧਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। 1884 ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੱਬਾ 141 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਡੱਬਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਲੂਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਰਾਜੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਪੱਲੀ ਉਪ-ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪ-ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 3,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਤਿਜੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਦੂਕ(ਤਿਜੋਰੀ)
ਇਸ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇਸਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਅਜਿਹੀ ਸੰਦੂਕ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਆਧੁਨਿਕ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗਮਨ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸੰਦੂਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ
ਅੱਜ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਣਛੂਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਭੇਦ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ 141 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ; ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਟਿਕਾਊਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ।