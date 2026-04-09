ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਬੈਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਿਮਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਮਜਬੂਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
Published : April 9, 2026 at 11:13 AM IST
ਹਿਸਾਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਦਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ
ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਿਯਮ
ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ
ਬਿਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਸੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੇਟ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਮਾਰਕੀਟ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਸਰਵ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਜਰੰਗ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਮਾਰਕੀਟ ਸਕੱਤਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।'
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਣਕ! ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁਣ ਪਛਾਣ-ਅਧਾਰਤ ਹੈ।