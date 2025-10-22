ETV Bharat / bharat

ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕਾ ਓਰਸੀਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਭਾਰਤ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਬੈਨ

SOAS ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮਰੀਟਾ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕਾ ਓਰਸੀਨੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।


ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕਾ ਓਰਸੀਨੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ (ashoka.edu.in)
Published : October 22, 2025 at 1:35 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਓਰੀਐਂਟਲ ਐਂਡ ਅਫਰੀਕਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ (SOAS) ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕਾ ਓਰਸੀਨੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਰਸੀਨੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਰਸੀਨੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ "ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ" ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕਾ ਓਰਸੀਨੀ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"


ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਦੁਆਰਾ X ਪੋਸਟ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ। (Screengrab of X post by Ramachandra Guha. X@Ram_Guha)

ਓਰਸਿਨੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, "ਦਿ ਹਿੰਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸਫੀਅਰ 1920-1940: ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਨ ਦ ਏਜ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ" ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਨੇ ਓਰਸਿਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਿਆ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਗੁਹਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਗਲ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੂਰਖ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੁਕੁਲ ਕੇਸਾਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ "ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ" ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਵਨ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ੍ਰਾਂਸੈਸਕਾ ਓਰਸਿਨੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।" ਓਰਸਿਨੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਫ੍ਰਾਂਸੈਸਕਾ ਓਰਸਿਨੀ ਕੌਣ ਹੈ?

ਓਰਸੀਨੀ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ SOAS ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਐਮਰੀਟਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਫੈਲੋ ਹੈ, ਦ ਹਿੰਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸਫੀਅਰ (2002) ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਂਡ ਪਲੇਜ਼ਰ (2009) ਦੀ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਵ ਇਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ: ਏ ਕਲਚਰਲ ਹਿਸਟਰੀ (2006) ਅਤੇ ਬਿਫੋਰ ਦ ਡਿਵਾਈਡ: ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਉਰਦੂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕਲਚਰਜ਼ (2010) ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।

ਹਿੰਗਲਿਸ਼ (ਰਵੀਕਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ) 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ ਓਰੀਐਂਟ ਬਲੈਕਸਵਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (2022) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਲਿਟਰੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ: ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਭੂਗੋਲ: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਮਘਰੇਬ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੰਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਯੂਰਪੀਅਨ ਰਿਸਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਦੇਬਜਾਨੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਵਰਲਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਂਡ ਕਲਚਰਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਅਨਾਸਤਾਸੀਆ ਪਿਲਿਆਵਸਕੀ (ਕੇਸੀਐਲ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ "ਫਿਊਜੀਟਿਵ ਵਰਡਜ਼: ਇੰਡੀਆਜ਼ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਨ ਇਟਸ ਵਰਨਾਕੂਲਰ" ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਸੁਨੀਆ (ਯੂਸੀਐਲ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ "ਕੰਪਰੇਟਿਵ ਕਲਾਸਿਕਸ: ਗ੍ਰੀਸ, ਰੋਮ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ" ਹੈ।

