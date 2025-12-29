ETV Bharat / bharat

ਬੀੜ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਹਾਦਸਾ, ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਤ

ਬੀੜ-ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।

Paragliding pilot dies
ਬੀੜ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਹਾਦਸਾ, ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਤ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 29, 2025 at 10:18 AM IST

ਕਾਂਗੜਾ: ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਸਥਾਨ ਬੀੜ-ਬਿਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਿੰਗ ਟੇਕਆਫ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪਾਇਲਟ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੈਲਾਨੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਬੀੜ-ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਹਾਦਸਾ

ਕਾਂਗੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਰੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਿਲਿੰਗ ਟੇਕਆਫ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਮ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲਾਈਡਰ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਹੈਲਮੇਟ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ!

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਟਾਂਡਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਜਨਾਥ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਾਰਨ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਫਸੀ ਰਹੀ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਾਂਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ।

2025 ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਲਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਬੀੜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਇਲਟ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਣਾਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਡ ਵਿੱਚ ਹੈ।"

ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ਫਿਰ ਉੱਠੇ

ਬੀੜ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ, ਮੌਸਮ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬੀੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?

ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਰ ਪਾਇਲਟ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰੋਬੈਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਓਵਰਲੋਡ ਜਾਂ ਅੰਡਰਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਿਰਗੀ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

