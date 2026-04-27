ਹਿਮਾਚਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ! ਅਟਲ ਟਨਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ ਬੰਦ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 27, 2026 at 10:24 PM IST

ਕੁੱਲੂ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਅਕਸਰ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਨਾਲੀ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਪਲਚਨ ਤੋਂ ਸੀਸੂ ਤੱਕ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਲਾਹੌਲ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸੂ ਵਿਖੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੈਲਾਨੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਰੱਖਣ ਯਾਦ

ਡੀਆਈਜੀ ਮੰਡੀ ਜ਼ੋਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਪਲਚਨ ਵਿਖੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਲਾਬਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਲਾਂਗ ਨਾਲਾ ਤੱਕ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੁਰੰਗ ਰਹੇਗੀ ਬੰਦ

ਡੀਆਈਜੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸੀਸੂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਪੋਰਟਲ (ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ) ਤੋਂ ਸੀਸੂ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

