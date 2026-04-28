ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ; ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 2024 ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ ਸੀਮਾ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ) 2024 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 28, 2026 at 9:29 PM IST

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ), 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਟਾ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਿਆਸ (RSSB) ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੰਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੀਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings (Amendment Bill) 2024
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ ਸੀਮਾ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ) 2024 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਜਾਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਭੋਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੰਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੀਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸੰਗਠਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭੋਟਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਭੋਟਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਿਆਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਭੋਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸੰਸਥਾ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੀਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

