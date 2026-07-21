ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੱਪ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਪਤੀ, ਜਾਣੋ, ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ?
Army Man To 'Snake Man':ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦਗੀਆਂ।ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਪਛਾਣ?ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : July 21, 2026 at 3:02 PM IST
ਹਮੀਰਪੁਰ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ (9 ਅਗਸਤ, 2012 ਨੂੰ), ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਜਗਾਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਫੌਜ ਤੋਂ ਸਨੇਕ-ਮੈਨ (Snake Man) ਬਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਫੌਜੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ "ਸੱਪ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬਣਨ" ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲ 2000 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹਵਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਜਸਵੀਰ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸੱਪ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੱਪ ਫੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਸਨੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਪ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਸਵੀਰ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ 9 ਅਗਸਤ, 2012 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਬਿਤਾਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਪਲ, ਮੈਂ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।"
ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਸਵੀਰ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ, ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰਾਂ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ, ਰਸੋਈਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੱਪ ਬਚਾਅ ਟੀਮ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।"
ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਜਸਵੀਰ ਪਟਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਡੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਹੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 21 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 21 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਪੈਕਟੈਕਲਡ ਕੋਬਰਾ (ਨਾਜਾ), ਰਸਲਜ਼ ਵਾਈਪਰ, ਆਰਾ-ਸਕੇਲਡ ਵਾਈਪਰ, ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਕਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਹਲਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਲਏ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਦਾ ਜਸਵੀਰ ਪਟਿਆਲ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਸੱਪ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਜਸਵੀਰ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਸੱਪ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਟੰਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੱਪ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।"
10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ
ਜਸਵੀਰ ਪਟਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੱਪ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਸੱਪ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਡੂੰਘੇ ਪੰਕਚਰ ਨਿਸ਼ਾਨ/ਡੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ, ਚਾਪ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਚੂਹੇ ਦੇ ਸੱਪ/ਧਾਮਨ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਬਰਾ ਜਾਂ ਕਰੇਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। -ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੱਪ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ
ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
ਜਸਵੀਰ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਬਰਾ, ਕਰੇਟ, ਰਸਲਜ਼ ਵਾਈਪਰ ਅਤੇ ਆਰਾ-ਸਕੇਲਜ਼ ਵਾਈਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਬਰਾ ਅਤੇ ਕਰੇਟ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਪਲਕਾਂ ਭਾਰੀਆਂ, ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਅਧਰੰਗ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਸਲਜ਼ ਵਾਈਪਰ ਅਤੇ ਆਰਾ-ਸਕੇਲਜ਼ ਵਾਈਪਰ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜ, ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੇਜ਼ ਨਬਜ਼, ਥਕਾਵਟ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਦਸਤ, ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ ਅਤੇ ਜਲਣ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਗੈਰ-ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।"
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ; ਘਬਰਾਹਟ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰਗੜੇ ਧੋਵੋ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਜੇਕਰ ਡੰਗ ਕਿਸੇ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ। ਸੋਜ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰੇਸਲੇਟ, ਅੰਗੂਠੀ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ।
ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੀਰ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਚੂਸਣ, ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੋ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਦਿਓ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤ੍ਰਾਂਤਿਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ; ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।"
ਇੰਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਸੱਪ
ਪੇਟਾ (PETA) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸੱਪ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੀਰ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸੱਪ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਭਜਦੇ ਹਨ। ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਸਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਛਿੜਕੋ। ਇਹ ਬਦਬੂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ ਛਿੜਕੋ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ
ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਡਾ. ਓਮੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ, ਜੋ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਡੰਗਣ ਕਾਰਨ ਅੰਗ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 21 ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹਨ।"
ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਰੈਸਕਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਜਸਵੀਰ
ਜਸਵੀਰ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦਬਰੇਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 70 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬਚਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਿਤਾਇਆ।
"ਸਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ"
ਸੱਪ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਪ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਸਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੱਪ ਬਚਾਅ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਪਟਿਆਲ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"