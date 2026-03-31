ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ ! ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-ਸੀਟਰ ਅਤੇ 6-ਤੋਂ 12-ਸੀਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : March 31, 2026 at 10:14 PM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 5-ਸੀਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 12 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, 5-ਸੀਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 12 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 130 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ 5-ਸੀਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ₹70 ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਤੋਂ 12 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 110 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
I express profound gratitude to the Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh, Shri @SukhuSukhvinder ji, on behalf of the people of Punjab, for reverting the entry tax for vehicles from Punjab to the previous rate.— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) March 31, 2026
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ FASTag ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹੁਣ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
Shimla, Himachal Pradesh: Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu says, " ...i will also speak to chief minister bhagwant mann about this, because whatever is being said is incorrect. for certain large trucks where charges have been imposed, we will move forward in the direction of… pic.twitter.com/R72CaMUAun— IANS (@ians_india) March 31, 2026
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ: "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ... ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਸ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਐਮ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"