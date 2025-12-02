ETV Bharat / bharat

ਚਿੱਟਾ-ਮੁਕਤ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਾਮ!

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

CHITTA MUKT HIMACHAL CAMPAIGN
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ (@SukhvinderSinghSukhu)
Published : December 2, 2025 at 8:55 PM IST

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ "ਚਿੱਟਾ-ਮੁਕਤ ਹਿਮਾਚਲ" ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਛੇੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿੱਟਾ-ਮੁਕਤ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚਿੱਟਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਕਾਥੌਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚਿੱਟਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲ-ਪੀਲਾ-ਹਰਾ ਵਰਗੀਕਰਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਾਲ, ਪੀਲਾ ਅਤੇ ਹਰਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"

ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਸੂਚਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ, 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ, 25 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ, 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਈਏ।

CHITTA MUKT HIMACHAL CAMPAIGN
ਚਿੱਟਾ ਮੁਕਤ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸੀ.ਐਮ (@SukhvinderSinghSukhu)

ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

  • ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 112 ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
  • ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 112 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ

ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਲੱਗਭਗ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

CHITTA MUKT HIMACHAL CAMPAIGN
ਚਿੱਟਾ ਮੁਕਤ ਹਿਮਾਚਲ ਮੁਹਿੰਮ (@SukhvinderSinghSukhu)

ਪੁਨਰਵਾਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟਲਾ ਬੇਹਾੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 150 ਵਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੁਵਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਿੱਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 75 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ।

