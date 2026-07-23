ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਡਾਕਘਰ ਤੋਂ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ?
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਦੇ ਹਿੱਕਿਮ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : July 23, 2026 at 12:20 PM IST
ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ: NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। 20 ਜੂਨ ਤੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' (CJP) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਦੇ ਹਿੱਕਿਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਡਾਕਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਡਾਕਘਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹਿੱਕਿਮ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਦੀ ਸਪਿਤੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਡਾਕਘਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਅਭੀ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਭੀ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਅਭੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਡਾਕਘਰ
ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਦੀ ਸਪਿਤੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਹਿੱਕਿਮ ਡਾਕਘਰ 14,567 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 5 ਨਵੰਬਰ, 1983 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਿੱਕਿਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕਘਰ - ਜੋ ਕਿ ਸਪਿਤੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਗਜ਼ਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੈਟਰਬਾਕਸ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ।