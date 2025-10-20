ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Published : October 20, 2025 at 8:02 PM IST
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ (ਜ਼ੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ): ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜੰਗ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਡਗਾਮ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਦਰਬਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੀਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਗਰੋਟਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਰ ਬਡਗਾਮ ਸੀਟ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲਿਟਮਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਉਪ-ਚੋਣ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਗਾ ਸਈਦ ਰੂਹੁੱਲਾ ਮੇਹਦੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਟੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਮਹਿਦੀ ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸੀਟ ਲਈ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਆਗਾ ਸਈਦ ਮਹਿਮੂਦ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਲਾਕ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸੀਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
"ਇਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਗਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਬਡਗਾਮ ਸੀਟ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਪਾਇਆ," ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਡਗਾਮ ਗਏ ਸਨ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿਦੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ "ਅਲਾਬਨੇ ਜ਼ੂਨ ਹੋ!" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸਨ।
ਮਹਿਮੂਦ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੀਆ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਦੀ ਉਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ... ਮੈਂ ਫਤਵੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਪਰ ਮਹਿਦੀ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਬੋਲਿਆ, "ਮੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ (ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਨਸੀ ਨੇਤਾ 2002 ਤੋਂ ਬਡਗਾਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੀਆ ਆਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਗਾ ਮੁੰਤਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਇੱਤੇਹਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ।
ਮੁੰਤਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਬਡਗਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਗਰੋਟਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਮੀਮ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਵਯਾਨੀ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ਮੀਮ ਬੇਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਟ" ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਤਨਵੀਰ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰੋਟਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।"