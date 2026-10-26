ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਿਆ ਜੱਜ, ਹੁਣ ਭੁਗਤੇਗਾ ਆਪ ਤਰੀਕਾਂ ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : October 26, 2026 at 4:43 PM IST
ਏਰਨਾਕੁਲਮ (ਕੇਰਲ): ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਚੀ (ਏਰਨਾਕੁਲਮ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਦੇ 17 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ "ਜੱਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ" ਸੀ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੱਜ, ਰਿਨੋ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਆਖਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਜ ਰਿਨੋ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਲਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 199A(2) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕਮਲ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ (ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ) ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੇਰਾਨੱਲੂਰ ਕੰਟੇਨਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੈਂਜ਼ ਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਕੂਟਰ ਚਾਲਕ, ਜੈਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ) ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਰੁੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਕਮਲ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਪੱਖਪਾਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ
ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕਮਲ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਨਰਮੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
- ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਰਾਤ ਨੂੰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 105 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
- ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ: ਜੇਕਰ ਜੱਜ (ਪਿਤਾ) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ 'ਤੇ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।"
ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਟੀਬੀ ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।