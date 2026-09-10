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ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CJP ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- BJP ਆਗੂ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਓ

ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

DELHI HIGH COURT
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (File photo)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 10, 2026 at 2:06 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਸੌਰਭ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗਡੇਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼

ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ₹2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਵਤੰਤਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਭਾਰਦਵਾਜ 'ਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ

ਭਾਰਦਵਾਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਸਵਤੰਤਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਲਸ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੌਰਭ ਦਾਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਸੌਰਭ ਦਾਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।

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GAURAV BHATIA
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