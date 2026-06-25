ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ITBP ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ; ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਿਕਾਸਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲਹਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ITBP ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : June 25, 2026 at 7:10 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Dehradun, Uttarakhand: Security has been heightened across Uttarakhand after a call by Nihang Sikhs to march towards the state following a dispute in Karnaprayag, Chamoli. The Kulhal border in Dehradun has been sealed as a precautionary measure, with heavy police and paramilitary… pic.twitter.com/R9ufnwbSYz— IANS (@ians_india) June 25, 2026
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਿਕਾਸਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲਹਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਹੰਗ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
VIDEO | Heavy security deployed on Uttarakhand borders as Nihang Sikh groups call for gathering. Visuals from Dehradun.#UttarakhandNews #DehradunNews— Press Trust of India (@PTI_News) June 25, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/9HtQgSqfdX
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲਹਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ (ITBP) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਡੋਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਕਜ ਗੈਰੋਲਾ, ਵਿਕਾਸਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜੀਵ ਰਾਉਥਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਪੱਥਰ ਪੁਲ ਅਤੇ ਡਾਕਪੱਥਰ ਬੈਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
#WATCH | Kulhal, Uttarakhand: Amid disputes in Karnaprayag and Nagrasu, a Nihang jatha that left Gurdwara Singh Shaheedan in Mohali today for the Uttarakhand capital has arrived at Paonta Sahib Gurdwara on the Uttarakhand-Himachal border. pic.twitter.com/Bad26P44kQ— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 25, 2026
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਨਗਰ ਅਤੇ ਡਾਕਪੱਥਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
You, your police department, your CM, and anyone else can bring lakhs of people, but our vehicle will definitely go to Uttarakhand on June 25th!!!!!!!!!!!— Sarpanch Mika Gill (@SarpanchMika) June 25, 2026
These Nihangs are going to Uttarakhand by issuing such threats and by first downloading posts on social media... The Punjab… pic.twitter.com/yP8iROaA31
ਕਰਨਾਪ੍ਰਯਾਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਾਸੂ 'ਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਨਿਹੰਗ ਜਥਾ ਉਤਰਾਖੰਡ-ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ।