ਸੋਨੀਪਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਪਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਸੋਨੀਪਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ, ਆਈਬੀ, ਐਨਆਈਏ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਸੋਨੀਪਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਪਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 19, 2026 at 10:17 AM IST

ਸੋਨੀਪਤ (ਹਰਿਆਣਾ): 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 50 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਨੀਪਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੰਭੇ ਨੰਬਰ 47/27 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ, ਆਈਬੀ, ਐਨਆਈਏ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਰੇਲਵੇ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹਟਾਇਆ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੋਨੀਪਤ ਲੈ ਆਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ।

ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ

ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਦੋ ਵਾਰ ਖੰਭੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੱਕੀ

ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ?

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੰਬਰ 42/27 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸੋਨੀਪਤ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਲਗਭਗ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ।

ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ?

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਸ਼ਾਂਬੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਨੀਪਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਖੰਭੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਹੇਲ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੀਡ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਰਪੀਐਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।

ਸੋਨੀਪਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਪਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ

ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਫਿਲਹਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।

