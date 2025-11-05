ETV Bharat / bharat

ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਪਤ ਕੈਮਰਾ, ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Hidden camera found out in bathroom of corporate company's hostel in Hosur - Female worker arrested
ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਪਤ ਕੈਮਰਾ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 5, 2025 at 7:28 PM IST

2 Min Read
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੜਥਾਨਪੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 23 ਸਾਲਾ ਔਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕੈਮਰਾ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਹੋਸੂਰ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਥੰਗਾਦੁਰਾਈ ਹੋਸਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਲਗਭਗ 4 ਵਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਸਟਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਲਗਭਗ 60 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।

ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਾਥਨਪੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਸੰਤੋਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁਟੇਜ ਭੇਜੀ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੇਲਾਮੰਗਲਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਗਮੰਗਲਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

