"ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ" 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤ, 21 ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ

"ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ" 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤ, 21 ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
Published : October 16, 2026 at 12:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ "ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ" ਮਾਰਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28,000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਐਸਐਸ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਰਚਾਂ, ਜਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਰਚਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
16 अक्टूबर 2026 को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित प्रदर्शन के विषय में दिल्ली पुलिस के पक्ष को रखती सुश्री नेहा यादव , पुलिस उपायुक्त/PMMC #DPUpdates #ResponsibleSpeech #RespectIsNonNegotiable https://t.co/Jrr0he8dwT— Delhi Police (@DelhiPolice) October 15, 2026
ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ, ਰਾਜੀਵ ਚੌਕ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 220 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5,000 ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਚੌਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੰਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਜਰਾ ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
🚨 TRAFFIC ADVISORY In view of a proposed gathering at Central Park, Connaught Place, New Delhi, on 16.10.2026, traffic movement on certain roads in and around Connaught Place is likely to be affected from 03:00 PM onwards. Commuters are advised to plan their journeys accordingly, allow sufficient travel time, use public transport wherever possible and follow the directions of traffic personnel. Traffic diversions may be implemented depending on the prevailing situation. Stay updated and follow Delhi Traffic Police handles for real-eroute updates. FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 Delhi Traffic Police Your Safety, Our Priority. #DelhiTrafficPolice #DTPUpdates #DPTrafficAdvisory @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CPDelhi @CMODelhi @DelhiPolice @OfficialDMRC @dtchq_delhi @tweetndmc @FBDPolice @gurgaonpolice @SonipatPolice @jhajjarpolice @ghaziabadpolice @CP_Noida @timesofindia @the_hindu @IndianExpress @AmarUjalaNews @NavbharatTimes @Live_Hindustan @TimesNow @IndiaToday @republic— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 15, 2026
ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ 16 ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ
ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ 16 ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ, ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ, ਕੇਜੀ ਮਾਰਗ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ, ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਮਾਰਗ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 21 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਟੀਓ, ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਅਤੇ ਡੀਡੀਯੂ ਮਾਰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
#WATCH | Delhi: Security tightened around Parliament Street Police Station in the wake of CJP's ‘Lehra Do Tiranga’ protest call at Connaught Place’s Central Park today. https://t.co/xzRncckEaJ— ANI (@ANI) October 16, 2026
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।