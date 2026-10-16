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"ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ" 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤ, 21 ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

TIGHT SECURITY IN CONNAUGHT PLACE
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤ ((ETV Bharat))
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 16, 2026 at 12:42 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ "ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ" ਮਾਰਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28,000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਐਸਐਸ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਰਚਾਂ, ਜਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਰਚਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ, ਰਾਜੀਵ ਚੌਕ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

TIGHT SECURITY IN CONNAUGHT PLACE
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤ ((ETV Bharat))

ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 220 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5,000 ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਚੌਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੰਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਜਰਾ ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ 16 ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ

ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ 16 ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TIGHT SECURITY IN CONNAUGHT PLACE
ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ" ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖਤੀ ((ETV Bharat))

3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ, ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ, ਕੇਜੀ ਮਾਰਗ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ, ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਮਾਰਗ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 21 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਟੀਓ, ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਅਤੇ ਡੀਡੀਯੂ ਮਾਰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

Heavy security blanket in central Delhi
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤ, 21 ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ((ETV Bharat))

TAGGED:

TIGHT SECURITY IN CONNAUGHT PLACE
TRAFFIC DIVERSION IN DELHI
LAHARA DO TIRANGA
ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ
LEHRA DO TIRANGA MARCH

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