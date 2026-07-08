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ਗੁਜਰਾਤ: ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 38 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 19 ਇੰਚ ਮੀਂਹ, ਮੱਚੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਮੌਤਾਂ !

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

heavy rain record in surat
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 8, 2026 at 10:55 PM IST

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ਸੂਰਤ (ਗੁਜਰਾਤ): ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 38 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 19 ਇੰਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 7.59 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪਿਆ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 347 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (13.7 ਇੰਚ) ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 148 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ 3,416 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3,862 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 9,565 ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ

ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 192.72 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (7.59 ਇੰਚ) ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 19 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਾਲੁਕਾਮੀਂਹ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ)
ਓਲਪੈਡ75
ਮੰਗੋਲ68
ਉਮਰਪਾੜਾ177
ਮਾਂਡਵੀ128
ਕਾਮਰੇਜ381
ਚੋਰਿਆਸੀ156
ਪਲਸਾਣਾ439
ਬਾਰਦੋਲੀ189
ਮਹੂਵਾ421
ਅਰੇਥ85
ਅੰਬਿਕਾ212

ਨੋਟ: ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ 8 ਜੁਲਾਈ, ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਮੱਚੀ ਤਬਾਹੀ ?


ਕਾਮਰੇਜ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਤਮੀਆ ਵਿਲਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕੰਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ 2 ਕਾਰਾਂ, 1 ਟੈਂਪੂ ਅਤੇ 1 ਮੋਪੇਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ਭਾਈ ਗੋਂਡਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ (7 ਜੁਲਾਈ) ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ, 40 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਗਈ। 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।" ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ, ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੋਦਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 250 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

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HEAVY RAIN RECORD IN SURAT

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