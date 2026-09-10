ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁੱਲ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਭਰੀ ਲਾਂਚਰ, ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਬੇ, 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁੱਲ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਭਰੀ ਲਾਂਚਰ, ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਬੇ, 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪੁਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਲਾਂਚਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
Published : September 10, 2026 at 3:07 PM IST
ਵੈਸ਼ਾਲੀ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪੁਲ ਲਾਂਚਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਲਗੰਜ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ NH-139W ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪੁਲ ਲਾਂਚਰ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਬ ਗਏ, ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ NH-139W ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ 'ਤੇ ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਥਾਨਕਵਾਸੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਢਾਂਚਾ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਿਆ। 10-15 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੱਜ ਗਏ।"
बिहार में फिर एक पुल गिरा!— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 10, 2026
वैशाली जिले में भ्रष्टाचार के बोझ से फिर एक ओर निर्माणाधीन पुल गिर जाने से करीब आधा दर्जन मजदूरों के दबने और घायल होने की खबर है। कई मजदूरों की हालत गंभीर है।
घटिया निर्माण सामग्री, खराब गुणवत्ता, मानकों की अनदेखी जांच में अनियमितता और एनडीए नेताओं का… pic.twitter.com/kRclnO00Nx
'ਸਮੱਗਰੀ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਂਚਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ'
ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸ਼ੁਭੰਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NH 139W ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਾਂਚਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕਟਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ NH ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" - ਸ਼ੁਭੰਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, SP, ਵੈਸ਼ਾਲੀ
ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ:
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮਾੜੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ NDA ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਢਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ NDA ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗੀ।"