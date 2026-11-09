ETV Bharat / bharat

ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਹਵਾ ਹੋਈ ਜ਼ਹਰਿਲੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ।

Heavy fireworks continued well past midnight in Delhi-NCR, Air Quality Index Poor
ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 9, 2026 at 8:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 9 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) 366 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ 376 ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 369 ਸੀ।

ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਏਕਿਊਆਈ 371, ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 338, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 323 ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 309 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, 15 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਿਊਆਈ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਵਿਹਾਰ 457 ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, "ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ! ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ।"

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

TAGGED:

AATISHBAAZI IN DELHI
AIR QUALITY INDEX
ਦਿੱਲੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ
ਦਿਵਾਲੀ ਪਟਾਕੇ

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.