ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਹਵਾ ਹੋਈ ਜ਼ਹਰਿਲੀ

ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਹਵਾ ਹੋਈ ਜ਼ਹਰਿਲੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ।
Published : November 9, 2026 at 8:04 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 9 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) 366 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ 376 ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 369 ਸੀ।
🪔 समय का रखें मान, पर्यावरण का रखें ध्यान! पटाखे जलाने की निर्धारित समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। अब पटाखे न जलाएँ। नियमों का पालन कर दिल्ली को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दें। जिम्मेदार नागरिक बनें, दूसरों के लिए भी मिसाल बनें। @LtGovDelhi #DelhiPolice #SafeDiwali— Delhi Police (@DelhiPolice) November 8, 2026
ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਏਕਿਊਆਈ 371, ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 338, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 323 ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 309 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, 15 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਿਊਆਈ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਵਿਹਾਰ 457 ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹੀ ਹੈ।
#WATCH | Delhi: The Air Quality Index (AQI) in the area around RK Puram is at 364, categorised as 'Very Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board). (Drone visuals from Sector 12, captured at 07.10 am) https://t.co/VFJmo5jwgJ— ANI (@ANI) November 9, 2026
ਲੋਕ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, "ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ! ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ।"
#WATCH | Delhi: The Air Quality Index (AQI) in the area around DND flyway (Delhi–Noida Direct Flyway) is at 338, categorised as 'Very Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board). (Drone visuals captured at 07.00 am) https://t.co/qpurGE2a8w— ANI (@ANI) November 9, 2026
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।