ਔਰੰਗੁਟਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਠੀਕ, ਨੰਦਨਕਾਨਨ ਚਿੜੀਆਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰੰਗੁਟਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੰਦਨਕਾਨਨ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
Published : September 21, 2026 at 1:44 PM IST
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ/ਓਡੀਸ਼ਾ: ਰਾਜ ਦੇ ਨੰਦਨਕਾਨਨ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਗਏ, 5 ਦੁਰਲੱਭ ਔਰੰਗੁਟਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਮ ਸੀ। ਬੱਚੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੰਦਨਕਾਨਨ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਰ 1 ਦਾ ਭਾਰ 5.34 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਨਰ 2 ਦਾ ਭਾਰ 3.56 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਨਰ 3 ਦਾ ਭਾਰ 3.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਮਾਦਾ 1 ਦਾ ਭਾਰ 4.28 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਦਾ 2 ਦਾ ਭਾਰ 2.18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਆਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਆਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਆਮ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਵੇਂ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਬੀਨਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਰੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਿਆ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਰੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲਟਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਨੰਦਨਕਾਨਨ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਖੁਰਾਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਵਰਮੇਕਟਿਨ ਜਾਂ ਡੋਰਾਮੈਕਟਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।