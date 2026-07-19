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ਹੈਲਥ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅੱਪਡੇਟ: ਸਥਿਰ ਹੈ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ।

SONAM WANGCHUK HEALTH UPDATE
ਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 19, 2026 at 12:18 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਹਤ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਰ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ।

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵੀਐਮਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਲਥ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭਟਕਾਅ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

24-ਘੰਟੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ - ਹਸਪਤਾਲ

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, VMMC, ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ AIIMS ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜਟਿਲਤਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ - ਹਸਪਤਾਲ

ਫਿਲਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ
SONAM WANGCHUK HEALTH UPDATE

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