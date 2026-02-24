ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ, ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ
ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਨੀਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਲਿਤ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਥਲ (ਹਰਿਆਣਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਨੀਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਨੀਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕਲਾਇਤ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਲਿਤ ਯਾਦਵ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਕੈਥਲ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਥਲ ਦੇ ਐਸਪੀ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਗੁਹਲਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬੇਨੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਨੀਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਨੀਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ 11:13 ਵਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?"
ਡੀਐਸਪੀ ਲਲਿਤ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਨੀਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਇਤ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਕਾਸ ਲਲਿਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।"
"ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ।"
ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ
ਕੈਥਲ ਐਸਪੀ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਨੀਲ ਸੰਧੂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਲਾਇਤ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਹਲਾ ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬੇਨੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਸੁਨੀਲ ਸੰਧੂ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਸੁਨੀਲ ਸੰਧੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਸੰਧੂ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।"
ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਕੀ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨਾ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
