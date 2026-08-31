ਹਰਿਆਣਵੀ ਗਾਇਕ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰ ਢੇਰ, ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ
ਹਰਿਆਣਵੀ ਗਾਇਕ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਉਂਟਰ।
Published : August 31, 2026 at 9:17 AM IST
ਸ਼ਾਮਲੀ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਕੋਤਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਠਭੇੜ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਠਭੇੜ (Encounter) ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਗਾਇਕ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ?
ਐਸਪੀ ਐਨਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ (ਸ਼ੂਟਰ) ਸ਼ਾਮਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਮੰਨਾ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ।
#WATCH | UP | Shamli SP Narendra Pratap Singh says, "Ankit Baliyan—a well-known local Haryanvi singer—was murdered outside a gym. Following that, I had ordered night-time blockades and mandatory vehicle checks at every intersection in the district... Around 4 AM, two criminals on… https://t.co/bCex4cmI2g pic.twitter.com/fDgnx7ODo4— ANI (@ANI) August 31, 2026
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਰਾਜਮਹਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਮਿਤ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ ਸ਼ਾਰਪਸ਼ੂਟਰ, ਮੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ, ਸ਼ਾਮਲੀ ਸਵੈਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼ਾਮਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ, ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ
ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈਟ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ, 10 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, ਅਤੇ 9 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ, ਇੱਕ 30 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ 6 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ, ਇੱਕ ਬਾਈਕ, ਇੱਕ ਬੈਗ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ੂਟਰ ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।