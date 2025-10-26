ETV Bharat / bharat

ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਹੋਈ ਰੱਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਰਕ

Haryana YouTuber Jyoti Malhotra :ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ (Etv bharat)
ਹਿਸਾਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੋਈ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਹਿਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ "ਟ੍ਰੈਵਲ ਵਿਦ ਜੋ" ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ 33 ਸਾਲਾ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੇਦ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੇਦ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਹਿਸਾਨ-ਉਰ-ਰਹੀਮ ਉਰਫ਼ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਏ...

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ

ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੈਜੇਟਸ, ਐਸ.ਐਮ.ਏ.ਸੀ. (ਮਲਟੀ-ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ) ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"

ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕੌਣ ਹੈ?

ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਅਗਰਸੇਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਏ. ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਵਲੌਗਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਜੋਤੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'ਟ੍ਰੈਵਲ ਵਿਦ ਜੋ' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ 3.77 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3.21 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ, 1.32 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ।

YOUTUBER JYOTI MALHOTRA
ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ
ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਾਸੂਸੀ ਕੇਸ
JYOTI MALHOTRA BAIL PLEA REJECTED

