75 ਲੱਖ ਲਾਕੇ ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜਿਆ ਸੋਨੂੰ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਡਿਪੋਰਟ

75 ਲੱਖ ਲਾਕੇ ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜਿਆ ਸੋਨੂੰ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਡਿਪੋਰਟ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਸੋਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਕੇ ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Published : November 24, 2025 at 8:31 AM IST
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਯਨ ਆਰੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ 75 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ 75 ਲੱਖ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ।
ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਦਿਨ:
ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2023 ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਡੌਂਕਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ, ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ।
ਖਾਣ ਲਈ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ:
ਸੋਨੂੰ ਮੁਤਾਬਿਕ ,"ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਅੰਦਰ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡੌਂਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੌਂਕਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ। ਗੰਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ:
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ " 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 22 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਰਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ"। ਸੋਨੂੰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਆਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"