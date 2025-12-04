ETV Bharat / bharat

VIP ਨੰਬਰ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

VIP ਨੰਬਰ HR88B8888 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

VIP Number HR88B8888 Bidding Controversy
ਹਰਿਆਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ/ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat/CANVA)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 4, 2025 at 12:43 PM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ VIP ਨੰਬਰ HR88B8888 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 1.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਵਿੱਚ HR 88 B 8888 ਨੰਬਰ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ, 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਰ, ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"

ਹਰਿਆਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ (ETV Bharat)

"ਬੋਲੀ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੌਕ ਬਣੀ ਪਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ"

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਂਸੀ ਅਤੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਚਆਰ 88 ਬੀ 8888 ਨੰਬਰ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ, 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ। ਪਰ, ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ।"

ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ₹1.17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ।"

HR88B8888 ਨੰਬਰ ਨਿਲਾਮ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਧਰਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 'HR88B8888' ਨੰਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ₹1.17 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ₹11,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

