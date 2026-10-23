ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ? ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਅੱਕੇ ਲੋਕ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ?
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 23, 2026 at 5:20 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ/ਫਰੀਦਾਬਾਦ/ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਨੂਹ, ਰੇਵਾੜੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਕੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (KU) ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ ?
ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 'ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003' (Electricity Act, 2003) ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
'X' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਜ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਸਟਲਾਂ, ਮੈੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ।
ਮੋਬਾਇਲ ਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕਾਂ ਕਰਨ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ UIET ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਨੁਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਐਨਜੇਪੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟਰ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੰਸ਼, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਭੀਮ ਗੜ੍ਹ ਖੇੜੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਏਸੀਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਿਜਲੀ
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕ, ਪੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ
ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੋਕਲ ਗੇਟ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਈ ਬਸਤੀ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਵਰਟਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਬੰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ, ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਸੰਜਰਵਾਸ ਅਤੇ ਘਸੋਲਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ 11 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਨੁਕਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ?
ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, 'ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ HCBEC ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਬਿਜੇਂਦਰ ਬਰਾਰ, ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਬੱਲੂ ਬਾਮਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ 'ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ' (parallel distribution licenses) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਪਾਨੀਪਤ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 8.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਉਪਨਗਰੀ ਖੇਤਰ, ਮਾਨੇਸਰ, ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਨੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਦਰਮਿਆਨ 4,717 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (distribution management system) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਥਰਮਲ ਊਰਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਕ (distributor) ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਅਮਲ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ (switching) ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੀਪ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਮਿੰਨੀ-ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮ—ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।