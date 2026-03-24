ETV Bharat / bharat

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ, ਏਮਜ਼ 'ਚ ਲਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ

ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ...

HARISH RANA PASSED AWAY
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 24, 2026 at 6:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜੋ ਕਿ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਆਈਆਰਸੀਐਚ (ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰੋਟਰੀ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ) ਦੇ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ (ਇੱਛਾ ਮੌਤ) ਲਈ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਮਜ਼ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇ। ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

TAGGED:

HARISH RANA DEATH
HARISH RANA PASSIVE EUTHANASIA
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ
HARISH RANA PASSED AWAY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.