ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲਈ AIIMS 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ, 5 ਤੋਂ 6 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ

ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।

HARISHA RANA EUTHANASIA PROCEDURE
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 15, 2026 at 2:34 PM IST

ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਮਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਏ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

5 ਤੋਂ 6 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ

ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਮਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਏਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'

ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਤਰਲ ਖੁਰਾਕ ਖੁਆਉਣ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਮਲ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਸਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਲਜ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪੀਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬ੍ਰੈਨ ਡੈੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

